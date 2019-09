Tra gli incontri annuali del Lions Club Vasto New Century, la festa degli auguri è quella che coinvolge maggiormente sia perché risente del clima natalizio, ma soprattutto perché è un’occasione di incontro non solo tra noi soci ma anche con gli amici più piccoli della casa famiglia Genova Rulli che da qualche anno condividono con noi questo momento di festa.

Il momento conviviale, tenutosi presso l’hotel Excelsior il 22 Dicembre, è stato animato dalla presenza del coro l’eco del Trigno di Celenza che con i suoi canti ha allietato gli animi di tutti i presenti. In perfetta sintonia con lo spirito natalizio, la presenza dei piccoli è stata predominante su quella degli adulti sia per i numerosi figli dei soci che per gli ospiti invitati.

Ad ogni bambino è stato offerto un dono da Babbo Natale che quest’anno è potuto essere particolarmente munifico grazie alla generosità della ditta Mazzeo che ha messo a disposizione gratuitamente tutti i regali offerti. La festa ha avuto un altro momento di animosità durante la tombolata di beneficenza i cui premi sono stati procurati sia dai soci del Club che da altri sostenitori quali: pasticceria Pannamore, pizzeria Peste e Corna, azienda vinicola Jasci&Marchesani, Cartoleria.it, panetteria San Giuseppe, salumeria La Genuina, caseificio La bruna. A tutti gli intervenuti e a coloro che hanno sostenuto l’iniziativa, un grazie ed un augurio sincero per il nuovo anno.





Rosanna Di Toro

Lions Club Vasto New Century