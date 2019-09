Annunciati circa tre anni fa, sono iniziati questa mattina i lavori per allargare via San Rocco, nel tratto succesivo all'Istituto "Enrico Mattei", il termine è fissato per il 14 agosto 2014. La stradina necessitava da tempo di questo intervento di ampliamento.

Ad aggiudicarsi l'appalto è stata l'impresa Basilico di Gissi, che ha praticato un ribasso del 23,644% rispetto alla cifra base stanziata dal Comune, che era di 370mila 151 euro e 78 centesimi, cui vanno sommati i 9mila euro di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Gli operai erano pronti già il 20 dicembre scorso, ma a causa delle avverse condizioni meteorologiche, hanno dovuto posticipare l'inizio dei lavori.

Il resto della strada, che collega il quartiere San Paolo con la statale 16 nord in località Casarza, verrà allargato attraverso un secondo lotto per il quale servirà un nuovo stanziamento di fondi.