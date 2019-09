Il triangolare di pallavolo "La Befana in difesa" che si è giocato a Termoli lo scorso 5 gennaio ha rappresentato una sfida "in famiglia" per tre pallavoliste vastesi. Ma Laura Delli Quadri, Annalisa Mileno e Roberta Mileno (in rigoroso ordine alfabetico), oltre ad essere cresciute insieme nella San Gabriele Volley, di cui sono state protagoniste fino a due anni fa, sono tra di loro sorelle (le due Mileno) e cugine (con la Delli Quadri). Nella scorsa stagione la Delli Quadri e Annalisa Mileno si erano già sfidate in campionato, ma vederle con tre maglie diverse contendersi la vittoria del torneo (per quanto il clima fosse amichevole) è stato sicuramente emozionante per parenti e amici accorsi a Termoli per l'inedita circostanza.

Oggi Annalisa Mileno gioca per la seconda stagione nell'Europea '92 Isernia, che milita nel campionato di serie B2 e sta cercando di riconquistare terreno verso i playoff promozione. Laura Delli Quadri, dopo la stagione all'Arabona Volley, è la punta di diamante della Pagliara Volley Vairano, prima in classifica nella serie C campana. Roberta Mileno, la più giovane delle tre, è tesserata per la Simona Fashion Termoli, che disputa la serie D e punta decisa al salto di categoria.

Dopo che le loro strade si sono sperate, ma solo dal punto di vista sportivo, rivederle in campo a sfidarsi come facevano nelle partite di allenamento agli ordini di Ettore Marcovecchio e Maria Luisa Checchia, è stato un simpatico momento amarcord. Passate le feste per loro ora ci sono i rispettivi campionati da affrontare, per essere ancora protagoniste e, chissà, trovarsi nuovamente in campo separate da una rete e lanciarsi le loro personali sfide.