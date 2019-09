Anno nuovo, "soliti" incidenti. Ancora una volta l'incrocio tra via San Lorenzo e la statale 16, in contrada Zimarino, ad essere scenario di un incidente automobilistico. Due le vetture coinvolte, una che stava percorrendo la statale e l'altra che vi si immetteva. Un mancato rispetto delle precedenze, in un punto caratterizzato da scarsa visibilità, ha causato lo scontro. I guai peggiori sono toccati alla donna che viaggiava su una Wolkswagen Passat station wagon, finita contro il guard rail.

Sul posto due pattuglie della Polizia Municipale di Vasto, che hanno allertato il 118 affinché intervenissero i sanitari per prestare le cure del caso alla donna. E' stata un'ambulanza de La Provvidenza Soccorso a caricare la ferita e trasportarla al San Pio da Pietrelcina.

I due conducenti delle vetture coinvolte hanno ricostruito la dinamica del sinistro. Il traffico ha subito rallentamenti poiché durante le operazioni di soccorso si procedeva con il senso unico alternato. Torna quindi d'attualità la necessità della realizzazione di una rotatoria in quel punto critico della statale 16, già teatro di gravi incidenti a causa della sua pericolosità.

Ieri un altro incidente: un'auto si è ribaltata sull'autostrada A14, non lontano dal casello di Vasto sud.