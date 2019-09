Marcello sta con Del Casale:

E' Luigi Marcello, capogruppo di Giustizia Sociale e vicepresidente del Consiglio comunale di Vasto, a rafforzare le dichiarazioni del segretario del Pd, Antonio Del Casale, sulla necessità di adottare al più presto il Piano di Recupero del centro storico, redatto da Pier Luigi Cervellati. Marcello già in diverse occasioni aveva sollecitato la maggioranza su tale argomento.

"Nel corso del 2013, in alcune riunioni di maggioranza Giustizia Sociale - spiega Marcello- ha evidenziato il grave ritardo che si andava accumulando nell'iter di approvazione del Piano: una situazione che andava rimossa e portata a termine con urgenza se non si voleva incorrere in una scadenza dei termini che determinerebbe una riadozione del Piano e la riattivazione delle procedure ex novo, con ulteriori costi per le Casse Comunali e danno per i cittadini che da diversi anni attendono di poter procedere ai lavori di ristrutturazione delle proprie abitazioni.

In un momento di grave crisi in particolare nel settore dell'edilizia, era inammissibile non poter permettere l'apertura di cantieri nel centro storico della Città per la mancata approvazione di tale Piano bloccando l'iniziativa di alcuni privati pronti ad iniziare i lavori".

Le sollecitazioni del capogruppo di Gs nelle riunioni di maggioranza sono state continue, fino ai recenti incontri dei mesi di novembre e dicembre. "Abbiamo chiesto ufficialmente un incontro specifico con relazione ed assunzione di impegni ben precisi da parte dell'Assessore all’Urbanistica e del Dirigente del Settore in prossimità della scadenza dei termini, i quali si erano impegnati in tal senso.

Giustizia Sociale - afferma Marcello- torna, dunque, a sollecitare pubblicamente tutta la maggioranza ritenendo indispensabile ed opportuno nei prossimi giorni essere messa a conoscenza del reale stato delle cose augurandosi una positiva quanto rapida soluzione del problema".