Vastese-River Casale 4-1. Dopo aver perso 2-0 nell'ultimo turno contro la Folgore Sambuceto la Vastese Juniores torna alla vittoria con un perentorio 4-1 sul River Casale seconda forza del campionato, prima di questa giornata, insieme al San Salvo.

Senza mister Stivaletta squalificato fino all'8 gennaio, dopo l'ultima trasferta a Sambuceto, i ragazzi biancorossi scendono in campo determinati per conquistare l'intera posta in palio. Il primo tempo però finisce 0-0, giocato bene da entrambe le parti, senza nessun episodio degno di nota da registrare.

La ripresa inizia con il vantaggio ospite al 52', la Vastese non demorde e reagisce nel migliore dei modi, giocando con carattere, così al 65' pareggia con Di Croce e al 75' passa in vantaggio con Piccinini, ma non è finita. Il River Casale resta in dieci per l'espulsione di Castropaolo, a dieci minuti dalla fine arriva il primo gol in biancorosso di Forte e all'85' Balzano chiude i conti.

Una vittoria che permette alla Vastese di chiudere il girone di andata a 20 punti, in una posizione di classifica abbastanza tranquilla. Mister Stivaletta la definisce la miglior partita della stagione dei suoi: "Sulla carta una delle partite piu difficili, solo Vasto Marina aveva battuto i nostri avversari. Giocavamo contro l'attacco migliore del campionato".

Nel prossimo turno altro impegno interno, contro la Torre Alex Cepagatti, all'andata battuta 2-1.

Questa la formazione: Lafhsai, Savino, D'Adamo A., Tricase, Di Santo, Ayoub, Forte, Piccinini (75' Marinelli), Balzano, Di Croce (80' Piras), Finamore A. (85' Catuogno). A disposizione Schiavone, Desiati, Cinalli. Allenatore Nicola La Vergheta, (Michele Stivaletta squalificato fino all'8 gennaio)

San Vito 83-Vasto Marina 2-3. La capolista, dopo il mezzo passo falso di Francavilla, dove contro i locali era finita 2-2, torna alla vittoria in casa dell'ultima in classifica. I vastesi al termine del girone di andata restano imbattuti davanti a tutti con 35 punti, frutto di 11 vittorie e 2 pareggi, con 41 gol all'attivo e 13 subiti, rispettivamente miglior attacco e miglior difesa del torneo.

Numeri da primato per la formazione di Antonio Maccione, unica a non aver mai perso in entrambi i giorni del campionato Juniores d'Elite e prima in tutte le graduatorie.

A San Vito, dove gli ospiti sono scesi in campo senza gli squalificati Stivaletta, Cesario, Gaspari e l'infortunato Riella, il mattatore dell'incontro è l'attaccante D'Ottavio, autore di una tripletta che permette ai suoi di tornare a casa con i 3 punti.

Nel prossimo turno impegno esterno contro la Virtus Cupello sconfitta 4-1 all'andata.