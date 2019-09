La strada contesa, i residenti:

La strada, contesa tra Comune e impresa costruttrice, è diventata terra di nessuno: costantemente intralciata dalle auto, che mettono in pericolo l'inclumità dei residenti, specie i più giovani e i disabili. Gli abitanti di un complesso residenziale ai margini di viale Perth (il tratto meridionale della circonvallazione Istoniense) rivendicano la stradina a servizio del loro condominio. Una vicenda che già nei mesi scorsi era emersa sulle cronache cittadine.

Stamattina Lorenzo Del Vecchio, un residente, ha protestato davanti al municipio. "Continuano a dirci che manca ancora il collaudo, che c'è un contenzioso tra Comune e impresa costruttrice, ma, nel frattempo, nella zona i veicoli continuano a transitare, mettendo a rischio l'incolumità dei residenti". Molti automobilisti usano la strada come scorciatoia per accompagnare i figli a scuola. "Non è ancora a posto nemmeno il tratto che porta ad un'attività commerciale. Prima che ci siano incidenti, dunque, sarà bene che si decidano a intervenire".