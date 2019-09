Ricoclaun , hanno invaso le corsie del San Pio da Pietrelcina di Vasto per regalare tanti sorrisi. E' la presidente dell'associazione, Rosaria Spagnuolo, clown Eric, a raccontare cosa è accaduto. Se l'opera dei volontari negli ospedali è sempre preziosa per cercare di dare un sostegno a chi si trova a vivere situazioni di difficoltà, sapere che ci sono persone che dedicano il proprio tempo nei giorni di festa è qualcosa di straordinario. Come già accaduto nel giorno di Natale, anche ieri, all'Epifania, i volontari dell'associazione, hanno invaso le corsie del San Pio da Pietrelcina di Vasto per regalare tanti sorrisi. E' la presidente dell'associazione,, clown Eric, a raccontare cosa è accaduto.

"La befana vien di notte con le scarpe tutte rotte,il vestito alla romana...w w la Befana!". Con questa piccola filastrocca ci siamo presentati nelle stanze dei vari reparti che abbiamo visitato. Tutti i pazienti, di tutte le età erano felici, ripetevano con noi la filastrocca che ricordavano benissimo e battevano le mani, non a noi… alla nostra super Befana! Lei con un grande sacco ha donato regalini ai bambini, sia di Pediatria che ai neonati di Ginecologia , mentre a tutti gli altri, personale ospedaliero compreso, caramelle e palloncini a volontà .