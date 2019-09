Lunedì 6 gennaio, festa dell’Epifania, dalle 17.30 alle 20.30, ultimo appuntamento con la 15^ edizione del Presepio vivente tra i vicoli di Santa Maria.

L’itinerario quello classico: ingresso nei giardini di Palazzo D’Avalos, percorso fra i caratteristici vicoli con le scene degli antichi mestieri, grotta in un caratteristico locale sulla Loggia Amblingh , uscita da Piazza del Tomolo.

Due le novità di quest’anno: l’impianto di filodiffusione per tutto il presepio - predisposto dal tecnico Michele Barone – con il festoso suono delle zampogne; e poi una rimodulazione di tutte le scene per una maggiore fruibilità da parte dei visitatori.

La manifestazione è organizzata dal Comitato Presepio vivente Vasto, presieduto da Fratel Pietro Del Grosso, di cui fanno parte i rappresentanti del Gruppo Presepio Istituto San Gabriele, dell’associazione socioculturale Pagliarelli, dell’associazione San Lorenzo, della Confraternita della Sacra Spina, delle parrocchie di Santa Maria Maggiore, San Giuseppe, San Lorenzo, Santa Maria del Sabato Santo. Collaborano: i proprietari dei locali in cui vengono allestite le scene; i circa 200 figuranti; la Protezione Civile Vasto Gruppo Comunale per i problemi di sicurezza; il Circolo Ippico Jack O’Neill di Punta Penna per i cavalli e i magi; i Cantori del Golfo per i canti alla natività. Il Presepio ha il patrocinio di Comune, Provincia e Regione.

Il comitato suggerisce a chi vuole evitare la fila di giungere anche verso fine rappresentazione, il Presepio resta comunque aperto fino alle 20.30.



Per maggiori informazioni tel. 335 72 60 901 (Fratel Pietro Del Grosso).

Nicola D'Adamo