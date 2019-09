Si è rinnovata questa mattina la tradizonale visita dei volontari della Protezione Civile Valtrigno ai pazienti del San Pio da Pietrelcina di Vasto. Ben tre le simpatiche Befane che hanno portato caramelle, dolciumi e piccoli regali a chi in questo giorno di festa si trova ricoverato in ospedale, in particolare ai bambini del reparto pediatria e agli anziani di geriatria. Un'accoglienza calorosa per gli uomini e le donne della protezione civile, che svolgono servizio all'interno del San Pio e che oggi hanno portato un sorriso e qualche minuto di felicità. Piccoli doni anche per le famiglie dei neonati del reparto ostetricia, che in questi giorni hanno vissuto l'evento più bello della loro vita con la nascita dei loro piccoli.