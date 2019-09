Si arrendono solo in finalissima le ragazze della BCC San Gabriele under 16, impegnate nei giorni scorsi a Falconara nel Trofeo Telethon. Ben 12 le squadre provenienti dal centro Italia a sfidarsi per aggiudicarsi la vittoria finale in una due giorni di sport e solidarietà. Dopo l'ottimo esordio della prima giornata, le ragazze allenate da Maria Luisa Checchia ieri mattina hanno perso 2-0 la sfida con lo Jesi e poi vinto con il medesimo punteggio contro il Frosinone, società la cui prima squadra milita in A1. Per definire la griglia delle finali le vastesi hanno poi dovuto affrontare il Benevento, dando vita ad una sfida avvincente che si è conclusa con la vittoria della BCC San Gabriele per 2-0.

Nella finalissima, quindi, nuovo inrocio con il Pieralisi Jesi. Le gabrieline hanno vinto il primo set, salvo poi cedere nel secondo e crollare nel decisivo tie-break. Resta comunque la soddisfazione di aver giocato alla pari contro molte delle migliori formazioni giovanili italiane. Dettaglio da non sottovalutare è l'età delle ragazze vastesi, che hanno portato a Falconara le ragazze del 2000 (che quindi giocano in under 14) e tre del '98, mentre le avversarie erano tutte in età con addirittura le fuori quota. La dimostrazione, quindi, che il lavoro del settore giovanile vastese continua a dare ottimi frutti. Per due ragazze vastesi anche dei riconoscimenti personali: Giada Russo è stata premiata per la migliore ricezione, mentre a Claudia Scampoli è andato il premio come migliore attaccante.

"E' stata un'esperienza davvero molto positiva - ha commentato rientrando a Vasto l'allenatrice Maria Luisa Checchia -. Abbiamo avuto l'occasione di confrontarci al di fuori dell'Abruzzo, incontrando realtà molto diverse dalla nostra, tra cui quella marchigiana che è sempre all'avanguardia. Abbiamo potuto capire quali sono i nostri punti di forza e quelli su cui dover lavorare maggiormente in palestra. Sono sempre molto contenta quando possiamo uscire fuori dalla nostra regione per queste occasioni". Positivo l'aspetto sportivo ma anche quello umano. Il torneo era promosso a favore della ricerca di Telethon. "Sono messaggi positivi da dare alle ragazze. Abbiamo partecipato alla raccolta fondi e ascoltato i messaggi sulla ricerca. Il ruolo dello sport è anche questo". Intenso l'incontro con Federica Lisi, moglie del pallavolista Vigor Bovolenta, morto due anni fa. "Abbiamo assistito alla presentazione del suo libro, una bella storia di amicizia, amore e sport. Le ragazze si sono molto emozionate nell'ascoltare le sue parole".

Per la squadra vastese inizia ora la fase calda della stagione, in particolare modo nei campionati under 14 e under 16 (anche se molte sono impegnate costantemente anche nella squadra di serie C). Vanno confermati i buoni risultati dello scorso anno, con l'under 14 che l'anno scorso ottenne il nono posto alle nazionali. Ci riproveranno quest'anno, forti di una stagione di esperienza in più, per cercare di migliorarsi ancora, come è nel DNA della BCC San Gabriele.