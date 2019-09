In una società così rumorosa, un po’ di silenzio farebbe bene a tutti. Il libro “L’arte del silenzio” è stato presentato al pubblico dalla giornalista Rai Ilenia Petracalvina, nell’auditorium della Parrocchia Santa Caterina di Pescara. Gli autori del libro sono fra Emiliano Antenucci , vastese, sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, inventore del corso “silenzio” e suor Maria Gloria Riva, scrittrice, fondatrice delle “Monache dell’Adorazione Eucaristica”, collaboratrice di quotidiani e riviste. Il libro parla di quel silenzio che è da ricercare non all’esterno , ma all’interno di noi stessi, là dove c’è la presenza di Dio che fa tacere il rumore dell’io; là dove nasce la preghiera.

“Gli autori del libro - è spiegato nella prefazione - ci propongono un “pellegrinaggio” alle sorgenti del silenzio. Scelta molto significativa , che ci fa subito capire l’essenziale: il silenzio è un dono di Dio, non lo si “acquista”, ma lo si riceve in dono. Bisogna, però, desiderarlo ed accoglierlo in un cuore umile e povero, pieno di stupore. Per “insegnare” il silenzio” è stato scelto un suggestivo percorso attraverso l’arte di un mistico: il Beato Angelico. A ogni passo, a ogni sosta contemplativa si inserisce la voce silenziosa di fra Emiliano, che aiuta a far luce dentro il cuore e a stare con semplicità e sincerità davanti al Signore”.

Suor Gloria Riva conduce il lettore a contemplare gli affreschi di San Marco in Firenze e lo aiuta a cogliere la bellezza spirituale degli affreschi, così da fare un vero incontro con il mistero del Verbo incarnato. Alla presentazione, numerosi i giornalisti radiofonici, televisivi e della carta stampata. Tanti gli interventi del pubblico, ne è uscito un bel dibattito. Ad allietare la serata con la loro musica i due cantautori abruzzesi Tony Nevoso e Lara Molino.

Michele Molino