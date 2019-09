Tre appuntamenti a Scerni per oggi, domenica 5 gennaio. Si comincia alle 15.30 in piazza De Riseis con la Festa in piazza per grandi e piccini, spettacolo a cura della Tic e Tac animazione.

Alle 17, Premiazione dell'Albero CreatTivo più bello e sorpresa finale.

Poi, alle 18.30, nella Sala convegni comunale, Concerto di musica classica con Valentina Paolini (soprano), Paolo Angelucci (violino) e Maria Del Bianco (pianoforte).

Gli appuntamenti sono organizzati dal Comune di Scerni.