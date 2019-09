Si è svolta ieri la prima edizione del Presepe Vivente di Casalbordino, organizzata dalla parrocchia San Salvatore e dall'associazione Missio. Nel centro storico di Casalbordino sono state riprodotte scene dell'antichità, con arti e mestieri in un percorso che si è snodato fino all'arrivo nella capanna di Betlemme, dove c'era la Sacra Famiglia. Un Presepe che, oltre a far rivivere il mistero del Natale, è stato l'occasione per raccogliere fondi per il progetto dell'associazione Missio a favore dei bambini malati di Aids in Papua Nuova Guinea. Ad accompagnare il cammino dei visitatori la musica delle Fonderie Sonore e gustose specialità gastronomiche preparate nei diversi luoghi del presepe.

Foto di Giomix 68