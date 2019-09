Finisce 2-2 all'Aragona tra Vastese e Rosetana, ospiti in vantaggio al 14’ con l'ex Rossi Finarelli che raddoppia al 45’, per la Vastese doppietta di Torres al 59’ e all'88' su calcio di rigore assegnato per un fallo su D'Adamo.

Primo tempo da dimenticare per i padroni di casa che chiudono sotto di due gol, meglio nella ripresa, con la squadra che riesce a riagguantare il pareggio a poco dalla fine, ma non a vincere. Per l'argentino sono 7 le reti in campionato. Ottavo pareggio per i biancorossi, terzo consecutivo, che salgono a 29 punti in classifica.

La partita. La Vastese, quinta a 28 punti, ospita la Rosetana che all’andata vinse 2-0, i rivali occupano la decima posizione a quota 21 e vogliono rifarsi dopo la sconfitta interna per 2-1 contro il River Casale. Assenti tra i biancorossi per squalifica Irmici e Catenaro. La coppia di centrali in difesa è composta da Benedetti e Triglione, Balzano parte titolare, lui e Soria giocano larghi sulle fasce. In panchina debutto per il portiere della juniores Lafshai, con Cardone, D’Adamo, D’Antonio, Galiè, D’Alessandro e Rossidivita.

Al 7' un tentativo di Soria dalla distanza sorvola la traversa, un minuto dopo risponde Mariani in contropiede che di testa impegna Cialdini. All'11’ ospiti in avanti con Di Donato che dalla sinistra imbecca Rossi Finarelli, il portiere biancorosso para.

Al 14' Rosetana in vantaggio, Rossi Finarelli servito in area da Mattucci insacca, complice uno svarione difensivo della Vastese. La squadra di Lemme prova a reagire, al 22' Soria crossa per Miani che di testa manda a lato, al 24' una sventola da fuori area di Rossi Finarelli si spegne sul fondo.

Al 26' ospiti ancora pericolosi, dalla sinistra Repetto passa a Di Donato che al volo manda fuori da distanza ravvicinata, al 33' Battista da fuori area manda alto, al 36' Soria con un tiro forte a incrociare nell'area piccola impegna Merletti, al 38’ Rossi Finarelli ha sui piedi l’occasione per raddoppiare, Cialdini si distende e neutralizza.

Al 43' una punizione centrale di Torres si perde sopra la traversa e nel finale di primo tempo la Rosetana raddoppia, cross dalla destra di Core, testa di Rossi Finarelli, Cialdini non trattiene, la palla passa sotto le gambe del portiere e finisce in rete.

La ripresa inizia con la Vastese proiettata in avanti e più determinata, al 47' il colpo di testa di Miani, su assist di Soria, si stampa sulla traversa, al 51' percussione di Battista che entra in area e prova a servire in mezzo, Merletti mette in angolo. Al 54' ancora Merletti protagonista, questa volta è Torres che lo impegna con una conclusione potente che il portiere manda in corner.

Al 57’ D’Antonio e D’Adamo prendono il posto di Balzano e Battista, due sostituzioni che si riveleranno azzeccate per l'esito della gara. Al 59' i padroni di casa accorciano le distanze, D'Antonio prende palla sulla destra e avanza, la palla finisce sui piedi di Torres che ben posizionato non perdona.

Al 63' Avantaggiato serve l'accorrente Miccoli che calcia in porta centralmente, Merletti chiude lo specchio. Al 72’ Miani è costretto ad uscire per un infortunio, al suo posto Cardone che al 75' dalla sinistra vede libero ancora Miccoli che tira a botta sicura da due passi, il portiere ospite si supera di nuovo e para di piede, sul prosieguo dell'azione buona palla per Triglione che da distanza ravvicinata manda fuori.

Al 78' Soria tenta di servire Cardone che non arriva sulla sfera, all'85' l'attaccante vastese ci prova dal limite, ma non è preciso. All'88' D'Adamo entra in area di rigore palla al piede e viene atterrato da Marini, che viene espulso, per l'arbitro è calcio di rigore, batte Torres che firma il pareggio e il suo settimo gol con la maglia biancorossa.

Nel prossimo turno la Vastese giocherà in trasferta contro l'Acqua&Sapone che oggi ha vinto 1-0 a Pineto.

Tabellino

Vastese-Rosetana 2-2 (0-2)

Reti: 14’ Rossi Finarelli (Rosetana), 45’ Rossi Finarelli (Rosetana), 59’ Torres (Vastese), 88’ Torres (Vastese) rigore

Vastese: Cialdini, Miccoli, Berardi, Battista (57’ D’Antonio), Benedetti, Triglione, Balzano (57’ D’Adamo), Avantaggiato, Miani (72’ Cardone), Soria, Torres. A disposizione Lafshai, Galiè, D’Alessandro, Rossodivita. Allenatore Lemme

Rosetana: Merletti, Core, Repetto, Mattucci (79’ Marrone), Gridelli, Di Antonio, Bizzarri (58’ Di Giacinto), Scarpantoni, Rossi Finarelli (67’ Marini), Mariani, Di Donato. A disposizione Abate, Del Moro, Mazzochetti, Di Giovanni. Allenatore Brunozzi

Arbitro: Giorgio Di Cicco di Lanciano (Fabio Pantalone e Stefano Sferrella di Pescara)

Ammoniti: Gridelli (Rosetana), Scarpantoni (Rosetana), Benedetti (Vastese), Triglione (Vastese)

Espulsi: 70’ Monteferrante (dirigente Vastese), 88’ Marini (Rosetana)

I risultati della 19esima giornata di Eccellenza (Seconda di ritorno). Alba Adriatica-San Nicolò 1-3, Altinrocca-Vasto Marina 0-4, Avezzano-San Salvo 3-2, Civitella Roveto-Francavilla 0-0, Montorio-Virtus Cupello 0-2, Pineto-Acqua&Sapone 0-1, River Casale-Capistrello 1-2, Torrese-Miglianico 2-1, Vastese-Rosetana 2-2

La classifica. San Nicolò 51, Avezzano 41, Torrese e Capistrello 37, Vastese 29, Pineto 27, San Salvo 26, Alba Adriatica e Miglianico 24, Acqua&Sapone e Virtus Cupello 23, Rosetana 22, Francavilla 20, River Casale e Vasto Marina 19, Montorio 16, Altinrocca e Civitella Roveto 11

Il prossimo turno, domenica 12 gennaio, ore 14.30. Acqua&Sapone-Vastese, Capistrello-Virtus Cupello, Civitella Roveto-Avezzano, Francavilla-Altinrocca, Miglianico-River Casale, Rosetana-Montorio, San Nicolò-Torrese, San Salvo-Alba Adriatica, Vasto Marina-Pineto