Una banda di ladri ha colpito in via Santa Lucia, in una zona residenziale di Vasto, dove i malviventi hanno svaligiato la villa di M.S., pensionato vastese. Lui e la moglie erano usciti quando, ieri sera, gli ignoti sono entrati in azione.

Il colpo è stato messo a segno presumibilmente attorno alle 20. I ladri hanno forzato la porta d'ingresso e, una volta entrati, hanno rovistato ovunque, staccando i quadri dalle pareti alla ricerca di un'eventuale cassaforte e aprendo tutti i cassetti. Hanno arraffato denaro e oggetti in oro.

Rientrati nella loro abitazione, i proprietari hanno trovato le stanze messe a soqquadro. La gang ha preso anche un mazzo di chiavi, che ha poi gettato all'esterno.

Indagano i carabinieri, cui sono stati denunciati tre furti in altrettante case di Vasto nella sola giornata di ieri.