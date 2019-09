Ottimi riscontri per il secondo appuntamento invernale "Libro e giocattolo il MoVimento" promosso dal Movimento 5 Stelle di Vasto. Per tutta la giornata di ieri il gazebo allestito in piazza Diomede, con tanto di palloncini bianchi pentastellati, ha raccolto i libri e i giocattoli portati dai vastesi per uno scambio. Chi voleva poteva portare un libro o un giocattolo che non usava più e prenderne un altro in cambio. Un ritorno al baratto che, in tempi di crisi, ha permesso a tanti di poter scegliere qualche regalo magari non ricevuto a Natale. "Sentire qualche mamma che ti dice: meno male che ci siete. Non avrei saputo come comprare un gioco, con la crisi che c'è, mio marito senza lavoro... Insomma soldi per i giochi non ce ne sono. Con voi abbiamo risolto, non ha prezzo", raccontano i rappresentanti del Movimento.

"Siamo soddisfatti della riuscita della giornata -hanno commentato gli attivisti che non hanno lasciato la piazza neanche ad ora di pranzo - e in tanti hanno espresso apprezzamento per la nostra iniziativa". E' stata lanciata anche l'iniziativa della Banca del tempo, che permetterà a chi vorrà aderire di scambiarsi ore lavorative in maniera gratuita. Per la Banca del tempo è possibile richiedere informazioni all'indirizzo info5stelle.vasto@gmail.com.