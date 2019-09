La Bts San Salvo ha vinto l'ottava edizione del Memorial Paolo Tata di pallavolo maschile. Svoltosi ieri pomeriggio in una festosa cornice di pubblico nella palestra del quartiere San Paolo a Vasto, il torneo dedicato all'agente di polizia scomparso in un tragico incidente stradale ha visto l'affermazione del sestetto sansalvese, che in finale ha battuto il Cedas Lanciano.

Non hanno sfigurato affatto i padroni di casa della Magica Volley, che nel match d'apertura hanno piegato i vincitori del triangolare, salvo arrendersi poi ai lancianesi. Per il presidente della Magica Volley, Peppino Diella, la conferma della validità della sua squadra e la soddisfazione nel veder crescere il movimento pallavolistico vastese.

Toccante, come sempre, la cerimonia di premiazione: Flaviano Tata e la fidanzata Cristina Obino hanno premiato, rispettivamente, i vincitori e la Cedas, mentre Alessandra Tata ha consegnato la coppa alla Magica. Sorridente anche la signora Patrizia D'Annunzio, che, nel segno dell'indimenticabile coniuge scomparso, si è complimentata con tutti i partecipanti. Alla fine brindisi e buffet.