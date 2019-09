Finisce 56-45 per la Bcc Vasto Baket contro l'Orvieto Basket. Vittoria mai in discussione per i vastesi nella prima gara dell'anno e nell'ultima del girone d'andata. La sosta natalizia ha quindi fatto bene a Ierbs e compagni, che hanno dimenticato la sconfitta rimediata nell'ultima del 2013 a Rieti .

Sergio miglior marcatore con 15 punti e decisivo nei momenti caldi con triple pesantissime. Marinelli e Di Carmine hanno messo a segno pochi punti, ma si sono rilevati fondamentali sotto canestro con i rimbalzi.

Padroni di casa in affanno solo nel secondo quarto con sette punti hanno subito il ritorno di Orvieto che nel terzo quarto è andata fino al -5 ma è stato poi respinto. Domenica prossima sfida esterna a Palestrina.

BCC VASTO BASKET: 56

TELEMATICA ORVIETO: 45

(19-6; 25-17; 40-31)

VASTO: Dipierro 11, Serroni 13, Sergio 15, Di Carmine 9, Marinelli 6, Durini 0, Di Tizio 2, Ierbs 0, Menna ne, Rinaldi ne. All. Di Salvatore Sandro

ORVIETO: Trinchitelli 0, Agliani 13, Palmerini 3, Marcante 5, Candido 3, Rovere 0, Negrotti 7, Ciriciofolo 10, Mirone 4, Battistelli ne. All. Brandani Andrea

ARBITRI: Valleriani di Frosinone e Bernassola di Roma