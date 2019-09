Riprende il campionato di Lega Adecco DNB e la BCC Vasto Basket è chiamata ad una prova di carattere per tornare alla vittoria dopo lo stop di Rieti, con un passivo di 17 punti, che aveva interrotto la striscia positiva dei biancorossi. Il 2013 si è chiuso comunque con il segno positivo per la squadra allenata da Sandro Di Salvatore che, dopo l'amarezza per l'uscita dai playoff dello scorso campionato di C, è stata ripescata in DNB e ha iniziato la nuova avventura nel migliore dei modi, attestandosi al quarto posto in classifica. A Vasto si sogna in grande ma tenendo i piedi ben saldi per terra, come ricorda sempre coach Di Salvatore. La strada è ancora lunga e il campionato può riservare sorprese ad ogni sfida.

Si riparte oggi alle 18 al PalaBCC con l'arrivo dell'Orvieto Basket. La formazione umbra ha dato uno scossone alla propria classifica vincendo le ultime due di campionato, dopo un avvio negativo, e certamente vorrà provare a fare lo scherzetto alla BCC Vasto Basket. Coach Andrea Bardoni conta nel suo organico tre giocatori da doppia cifra, Lorenzo Negrotti (12,9 di media/gara con 10 presenze e 129 punti totali), Alessandro Agliani (11,8 con 12 presenze e 142 punti) e Fabio Marcante (11,1 con 12 presenze e 133 punti), a cui si uniscono altri giocatori di esperienza e giovani interessante.

Di Salvatore risponde con i suoi "guerrieri", che vorranno certamente riscattare la prestazione opaca che ha chiuso il 2013 e strappare applausi al pubblico del palazzetto di via dei Conti Ricci. Se si vuole continuare a pensare ai playoff non bisogna perdere l'occasione per rifarsi sotto al Pescara, ieri vittorioso a Roma e respingere l'attacco delle formazioni che seguono.

La 13ª giornata: Eurobasket Roma - Amatori Pescara 53-64; Sicoma Valdiceppo - Pall. Senigallia 50-53; BCC Vasto Basket - Orvieto Basket; Latina Basket - Npc Rieti; Poderosa Montegranaro - Stella Azzurra Roma; Virtus Basket Fondi - Pall. Palestrina; Giulianova Basket - Porto Sant'Elpidio