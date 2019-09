Il Vasto Marina vince ancora, contro l'Altnirocca in trasferta finisce 4-0. Si tratta della quarta vittoria consecutiva della squadra di Precali. Ad aprire le marcature al 20’ Stivaletta, il raddopiio è arrivato al 45’ grazie a Benedetto. Nella ripresa Manno al 53' sigla il terzo gol e all'80' ancora Stivaletta per il 4-0 definitivo. Per il centrocampista vastese, classe '95, si tratta della prima doppietta in assoluto in Eccellenza e della quinta rete in campionato.

Un successo che permette ai vastesi di salire a 19 punti, insieme al River Casale, al quartultimo posto. Nel prossimo turno impegno interno contro il Pineto che oggi in casa ha perso contro l'Acqua&Sapone.





I risultati della 19esima giornata di Eccellenza (Seconda di ritorno). Alba Adriatica-San Nicolò 1-3, Altinrocca-Vasto Marina 0-4, Avezzano-San Salvo 3-2, Civitella Roveto-Francavilla 0-0, Montorio-Virtus Cupello 0-2, Pineto-Acqua&Sapone 0-1, River Casale-Capistrello 1-2, Torrese-Miglianico 2-1, Vastese-Rosetana 2-2

La classifica. San Nicolò 51, Avezzano 41, Torrese e Capistrello 37, Vastese 29, Pineto 27, San Salvo 26, Alba Adriatica e Miglianico 24, Acqua&Sapone e Virtus Cupello 23, Rosetana 22, Francavilla 20, River Casale e Vasto Marina 19, Montorio 16, Altinrocca e Civitella Roveto 11

Il prossimo turno, domenica 12 gennaio, ore 14.30. Acqua&Sapone-Vastese, Capistrello-Virtus Cupello, Civitella Roveto-Avezzano, Francavilla-Altinrocca, Miglianico-River Casale, Rosetana-Montorio, San Nicolò-Torrese, San Salvo-Alba Adriatica, Vasto Marina-Pineto