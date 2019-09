Montorio-Virtus Cupello 0-2. La Virtus Cupello continua la serie positiva e con la vittoria di oggi allunga a 8 risultati utili consecutivi. A Montorio la squadra di Memmo passa 2-0 grazie ad una doppietta di Fonseca. Il primo gol è arrivato al 37' e il raddoppio all'87'.

I rossoblu salgono in classifica a 23 punti insieme all'Acqua&Sapone e tengono a distanza la zona retrocessione. Nel prossimo turno ancora un impegno esterno, a Capistrello, oggi vincente 2-1 in trasferta contro il River Casale.

Avezzano-San Salvo 3-2. Tanta delusione e rabbia tra i biancazzurri al triplice fischio allo stadio Dei Marsi di Avezzano, per una partita persa in maniera clamorosa che lascia tanto amaro in bocca a Felice e compagni. I biancazzurri di Gallicchio, privi degli squalificati Ramundo e Marinelli, sono passati in vantaggio per due volte ma nei minuti di recupero l'Avezzano ha prima pareggiato e poi siglato il vantaggio. Gallicchio schiera dal primo minuto il nuovo acquisto Fiore mentre rilega in panchina Vitiello e Cappelletti. In tribuna nutrita la presenza di supporter biancazzurri giunti da San Salvo.

A siglare il vantaggio per gli ospiti ci pensa Antenucci che al 24' trafigge Paghera e realizza il suo ottavo centro stagionale. Al 7' del secondo tempo Moro ristabilisce il risultato di parità. I biancazzurri si portano nuovamente in vantaggio al 22' con Cappelletti. Quando i tifosi del San Salvo assaporavano il colpaccio in terra marsicana, arriva la beffa con Venditti che nei minuti di recupero realizza due reti e regala tre punti alla propria squadra.

Domenica il San Salvo riceverà l'Alba Adriatica in un match alla portata dei biancazzurri, che devono smaltire in fretta la bruciante sconfitta odierna, con la consapevolezza di aver giocato ad armi pari contro una corazzata del girone. (Luca Di Sciascio)

I risultati della 19esima giornata di Eccellenza (Seconda di ritorno). Alba Adriatica-San Nicolò 1-3, Altinrocca-Vasto Marina 0-4, Avezzano-San Salvo 3-2, Civitella Roveto-Francavilla 0-0, Montorio-Virtus Cupello 0-2, Pineto-Acqua&Sapone 0-1, River Casale-Capistrello 1-2, Torrese-Miglianico 2-1, Vastese-Rosetana 2-2

La classifica. San Nicolò 51, Avezzano 41, Torrese e Capistrello 37, Vastese 29, Pineto 27, San Salvo 26, Alba Adriatica e Miglianico 24, Acqua&Sapone e Virtus Cupello 23, Rosetana 22, Francavilla 20, River Casale e Vasto Marina 19, Montorio 16, Altinrocca e Civitella Roveto 11

Il prossimo turno, domenica 12 gennaio, ore 14.30. Acqua&Sapone-Vastese, Capistrello-Virtus Cupello, Civitella Roveto-Avezzano, Francavilla-Altinrocca, Miglianico-River Casale, Rosetana-Montorio, San Nicolò-Torrese, San Salvo-Alba Adriatica, Vasto Marina-Pineto