E' un lungo e caloroso applauso quello tributato dalla Cattedrale di San Giuseppe al Coro Polifonico Histonium "Bernardino Lupacchino dal Vasto". Il concerto con i canti della tradizione natalizia ha richiamato nella chiesa del centro storico il pubblico delle grandi occasioni, con molti che hanno dovuto assistere all'esibizione restando in piedi. Ad introdurre la serata le parole di Pino Cavuoti, presentatore ufficiale del Coro, che, tappa dopo tappa, ha raccontato i 40 anni di storiadel sodalizio vastese, oggi presieduto da Bruno Di Lena, da quella prima esibizione del 4 gennaio 1973, proprio nella Cattedrale di San Giuseppe, fino ad oggi. Cavuoti ha ricordato i nomi di tutti i coristi presenti in quel primo appuntamento, molti dei quali cantano ancora : Annamaria D'Adamo, "Memena" Fabrizio, Marzia Santovito, Elia Rotellini, Grazia Malatesta, Silvana Iacobucci, Miriam Melle, Antonietta Valentini, Ada Di Lello, Maria Grazia Ronzitti, Teresa Fiore, Paola Menna, Carlo Padoan, Fernando D'Annunzio, Lino Scopa, Mario Prisciandaro, Enzo D'Adamo, Nicola De Crecchio, Nicola D'Adamo, Paolo Regis.

Durante la serata si sono alternati brani polifonici antichi e moderni, narrazioni e musiche, il tutto diretto dal Maestro Luigi Di Tullio e con l'accompagnamento di Francesco D'Annibale all'organo, Davide Di Ienno alla chitarra e Domenico D'Annunzio alla fisarmonica. Il pubblico ha assistito con attenzione alla serata, sottolineando con gli applausi la bravura dei coristi e lasciandosi guidare dal maestro Di Tullio quando si è trattato di accompagnare il canto con il battito delle mani.

A chiudere la serata le parole di Don Giovanni Pellicciotti, parroco emerito di San Giuseppe e primo direttore del Coro. Il sacerdote non ha nascosto la sua emozione per la serata ed ha rivolto apprezzamenti per la grande presenza di pubblico. "Questa città ha bisogno di cultura - ha detto-. Ci vogliono più serate come questa". Rivolgendosi poi a Giuseppe Forte, presidente del Consiglio Comunale, seduto in prima fila, Don Giovanni ha detto: "Il Comune si impegni per sostenere la cultura a Vasto". Poi una richiesta al maestro Di Tullio. "Nella nostra zona abbiamo avuto un grande autore di canti natalizi, Padre Settimio Zimarino, la cui opera è però sconosciuta. Chiedo a voi di impegnarvi nel recupero di questi brani e nella loro diffusione". A chiudere la bella serata un bis a grande richiesta e ancora tanti applausi per salutare i primi 40 anni di storia del Coro Polifonico Histonium.