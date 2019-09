L’Amministrazione Venosini prosegue nell’opera di attento risanamento del bilancio municipale e di “pulizia” delle partecipazioni del Comune a soggetti esterni. È il caso del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese (CO.A.S.I.V.), un soggetto che si occupa di realtà produttive a cavallo tra Vasto e i paesini dell’alto e medio vastese.

“Il Consorzio è diventato un peso e in questi anni non ha raggiunto lo scopo principale, ossia quello di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali nella nostra zona artigianale - ha dichiarato il sindaco Venosini- . La nostra area artigianale, inserita all’interno delle Aree gestite dal CO.A.S.I.V. – prosegue Venosini - è da sempre considerata un’area minore rispetto a quelle di Vasto e San Salvo, ma di fatto nessun intervento è stato posto in essere, ivi compresa persino la manutenzione ordinaria, alla quale ha dovuto provvedere il comune con risorse proprie.

Abbandonare il Consorzio. Così è stato deciso e deliberato in consiglio comunale, rispettando le modalità previste. Il motivo che ha spinto l’amministrazione di Celenza a uscire dal CO.A.S.I.V. lo si può leggere nella delibera approvata dal Consiglio: il Consorzio non svolge attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Celenza. Dopo attente valutazione abbiamo visto, infatti che sono diversi anni che non riceviamo alcun beneficio dal Consorzio, questo ci ha portato ad una scelta che porterà ad un risparmio economico e che concluderà un’esperienza che ormai non era più una risorsa per l’ente pubblico, ma soprattutto, visto che il CO.A.S.I.V. è dotato di potere di pianificazione sovracomunale, uscendo dal Consorzio possiamo provare a pianificare un nuovo modello di sviluppo per la nostra area artigianale di Celenza Sul Trigno".

Daniele Leone