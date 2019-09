Anche in Abruzzo è iniziato il periodo dei saldi. A Vasto i commercianti della città antica confermano, come già avviene da qualche anno, l'apertura straordinaria dei negozi, prevista per domenica 5 e lunedì 6 gennaio.

"Con l’intento di rendere più vivace e dinamico il centro storico di Vasto, nella sua peculiarità di centro commerciale naturale e per facilitare gli acquisti in occasione dei prossimi saldi che hanno inizio il 4 Gennaio 2014, le attività commerciali del centro storico di Vasto proporranno Fai un saldo in centro, con l’apertura straordinaria per domenica 5 gennaio e lunedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania", annuncia Marco Corvino, presidente di Vasto in centro, il consorzio che raggruppa una settantina di attività commerciali del borgo antico.

"Il consorzio auspica che questa iniziativa possa essere un ulteriore richiamo per coloro che in diverso modo vorranno approfittare della accoglienza della nostra città nei giorni finali delle festività natalizie".