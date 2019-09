Appuntamento alla palestra del quartiere San Paolo, oggi pomeriggio, per assistere al Memorial "Paolo Tata" di pallavolo, giunto all'ottava edizione e promosso dalla Magica Team Volley. A partire dalle 15,30 si sfideranno in un agguerrito triangolare maschile i sestetti di Bts San Salvo, che milita in serie D, la Cedas Lanciano, formazione di serie C e la Magica Team del presidente Peppino Diella, che difende i colori di Vasto in I Divisione.

Un torneo tutto da vedere, quello di oggi, per apprezzare il talento dei giovani pallavolisti abruzzesi e commemorare la figura dell'indimenticato Paolo Tata, agente di polizia scomparso in un tragico incidente stradale. Dopo la cerimonia di premiazione, a cui prenderanno parte la gentile signora Patrizia Monteferrante, i figli e i familiari di Tata, atleti e spettatori si intratterranno a bordo campo per un rinfresco e un brindisi al nuovo anno.