Si riparte, domenica alle 14.30 torna in campo l’Eccellenza dopo la pausa natalizia durata circa due settimane. La Vastese affronta in casa la Rosetana, contro la squadra di Brunozzi i biancorossi all’andata subirono la prima sconfitta stagionale per 2-0.

La compagine di Lemme, in serie utile da 6 giornate, dopo i due pareggi esterni consecutivi nelle ultime due partite, vuole tornare a vincere per non perdere il treno play off e questa potrebbe essere l'occasione giusta. I 3 punti mancano dalla sfida dell'8 dicembre all'Aragona contro il Capistrello. Assenti Irmici e Catenaro per squalifica, a dirigere l'incontro sarà Giorgio Di Cicco di Lanciano, coadiuvato dagli assistenti Fabio Pantalone e Stefano Sferrella di Pescara. Qui sarà possibile seguire la cronaca in diretta di zonalocale.it.

Il Vasto Marina in ripresa e ormai in piena corsa per la salvezza ha un turno favorevole fuori casa contro l’Altinrocca (3-3 all'andata), occasione per centrare la quarta vittoria consecutiva, incamerare altri punti e allontanare una diretta concorrente che ormai sembra destinata all’ultimo posto. Precali dovrà fare a meno di Stango che è stato squalificato per un turno. Arbitra Giacomo Pompei Poentini di Pesaro, coadiuvato da Valentino Cialini e Vincenzo Recchiuti di Teramo.

La Virtus Cupello, reduce da 7 risultati utili consecutivi, gioca a Montorio una partita che la squadra di Memmo proverà a vincere per distanziare ulteriormente le dirette concorrenti che lottano per rimanere in Eccellenza. All'andata i rossoblu persero 3-1.

Il San Salvo invece va sul difficile campo di Avezzano, dove i padroni di casa vogliono una vittoria dopo il passo falso dell'ultimo turno contro il Francavilla di Vecchiotti, all'andata i marsicani si imposero 2-1. La squadra di Gallicchio dovrà fare a meno di bomber Marinelli e Ramundo. I biancazzurri hanno tesserato il difensore Carlo Fiore, classe 1989, cresciuto nelle giovanili del Napoli, con esperienze in C2 e D con Neapolis e Genzano. Oltre a lui torna il centrocampista Giovanni Vitiello, che era stato svincolato.

Le altre vastesi. In Promozione il Real Tigre scende in campo oggi pomeriggio alle 14.30 sul neutro di Miglianico contro l'Ortona, impegno sulla carta insidioso per i ragazzi di Liberatore che però sono abituati a sorprendere. La Prima Categoria riprenderà il 12 gennaio, la Seconda il 19 gennaio, mentre la Terza il 26 gennaio.

Il programma della 19° giornata di Eccellenza (2° di ritorno), domenica 5 gennaio, ore 14.30. Alba Adriatica-San Nicolò, Altinrocca-Vasto Marina, Avezzano-San Salvo, Civitella Roveto-Francavilla, Montorio-Virtus Cupello, Pineto-Acqua&Sapone, River Casale-Capistrello, Torrese-Miglianico, Vastese-Rosetana

La classifica. San Nicolò 48, Avezzano 38, Torrese e Capistrello 34, Vastese 28, Pineto 27, San Salvo 26, Alba Adriatica e Miglianico 24, Rosetana 21, Acqua&Sapone e Virtus Cupello 20, Francavilla e River Casale 19, Montorio e Vasto Marina 16, Altinrocca 11, Civitella Roveto 10

Il prossimo turno, domenica 12 gennaio, ore 14.30. Acqua&Sapone-Vastese, Capistrello-Virtus Cupello, Civitella Roveto-Avezzano, Francavilla-Altinrocca, Miglianico-River Casale, Rosetana-Montorio, San Nicolò-Torrese, San Salvo-Alba Adriatica, Vasto Marina-Pineto