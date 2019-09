Prima giornata di gare e prime due vittorie per la BCC San Gabriele under 16 impegnata nel Trofeo Telethon di Falconara (An). Le ragazze allenate da Maria Luisa Checchia hanno esordito contro il Colle Marino Ancona, vincendo per 2-1 (25-15/21-25/15-4), un sfida molto combattuta da entrambe le formazioni in campo. Poi, nella seconda sfida di giornata, match prestigioso contro l'under 16 dell'Anderlini Modena, centro d'eccellenza in Italia per la pallavolo giovanile. Le giovani atlete vastesi sono entrate in campo con la voglia di conquistare una vittoria e così è stato, dopo una prima parte di match giocata punto a punto, ma con la BCC San Gabriele che si è poi imposta nettamente con il risultato di 2-0 (25-13/25-6). La mattinata odierna prevede due sfide per la squadra vastese, prima con Jesi e poi con Frosinone.

BCC San Gabriele a Falconara: Chiara Addona, Alice Bevilacqua, Claudia Celenza, Rossella Cuccaro, Giorgia Di Croce, Camilla Fiorillo, Alessandra Miscione, Giada Russo, Claudia Scampoli, Noemi Scotti, Martina Spadaccini. Allenatrice: Maria Luisa Checchia - Dirigente accompagnatore: Vito Fiorillo.