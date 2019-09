Sul campo neutro di Miglianico la Virtus Ortona supera 1-0 il Real Tigre grazie ad una rete messa a segno da Dragani al 72'. Dal 69’ gli ospiti hanno giocato con un uomo in meno per l'espulsione di Ferrazzo per comportamento antisportivo, al 75’ espulso nei padroni di casa Di Benedetto per doppia ammonizione.

I gialloneri vastesi restano fermi a quota 22 punti in classifica mentre la Virtus sale a 33 e aggiancia al secondo posto la Torrese.

Domani alle 14.30 si disputeranno tutte le altre partite della prima giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione, girone B.

Il programma della 18esima giornata di Promozione, girone B (1° di ritorno). Borrello-Penne, Castello 2000-Pacentro, Castiglione Val Fino-Moscufo, Folgore Sambuceto-Fossacesia, Lauretum-Silvi, Torrese-Guardiagrele, Val Di Sangro-Pratola, Valle Del Foro-Passo Cordone, Virtus Ortona-Real Tigre 1-0

La classifica. Val Di Sangro e Borrello 39, Torrese e Virtus Ortona* 33, Valle Del Foro e Castiglione Val Fino 27, Passo Cordone 26, Folgore Sambuceto 25, Penne 24, Real Tigre* e Castello 2000 22, Fossacesia 21, Guardiagrele 20, Moscufo 18, Silvi 16, Pacentro 10, Lauretum 9, Pratola 5 (* una partita in più)

Il prossimo turno, domenica 12 gennaio, ore 14.30. Fossacesia-Lauretum, Guardiagrele-Castello 2000, Moscufo-Borrello, Pacentro-Castiglione Val Fino, Passo Cordone-Folgore Sambuceto, Penne-Virtus Ortona, Pratola-Torrese, Real Tigre-Valle Del Foro, Silvi-Val Di Sangro