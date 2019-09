A Vasto Marina sparita la fontana:

A giudicare dalla mole di messaggi che circolano sui social network in questi giorni, la mancanza fontanella di piazza Rodi a Vasto Marina si è fatta notare. Addirittura sono state create pagine dedicate (clicca qui) per sensibilizzare sulla misteriosa "sparizione" di uno dei punti-simbolo della riviera. Chi, nelle sere d'estate, non si è mai dato appuntamento con gli amici alla "fontanella di Vasto Marina"? Ma in una fine anno in cui i vandali l'hanno fatta da padrone, con semaforo, bidone, parcometro, altra fontana, andati distrutti, anche la fontana di piazza Rodi ha fatto una brutta fine.

Non è stata rubata, come ipotizzato da qualche passante che ha notato la sua assenza, ma pesantemente danneggiata, tanto da costringere gli addetti dell'ufficio servizi del Comune a portarla via. "Verificato che era necessario procedere alla riparazione - ha spiegato l'assessore Marco Marra - è stata tolta perchè pericolante ed è stata messo in sicurezza la piazza, chiudendo la buca con del cemento. Ho letto che in tanti si chiedono se sia stato deciso di toglierla. Dico di stare tranquilli perchè una volta riparata tornerà al suo posto, credo sia la fontana più utilizzata della città".

Giallo risolto in parte, perchè resta comunque da scoprire chi ha danneggiato un altro pezzo del patrimonio cittadino anche perchè in questo caso, come in tutti gli altri, alla fine a pagare i danni sono tutti i vastesi.