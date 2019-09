Tre vastesi a Londra per realizzare un videoclip davvero interessante. Si tratta di Utopia, brano che anticipa l'uscita del nuovo album di The Last Hour, progetto solista di Roberto Del Vecchio. Il disco si chiamerà Deadline e sarà un'esplorazione fra illusione e realtà, vita e sogni. Per la realizzazione del brano e del video l'artista ha collaborato con due concittadini che in diversi modi si sono trovati nella capitale britannica: la regista Lara Celenza (Kalifilm productions) e il musicista Claudio Carluccio. Nei panni di Utopia, in questo video dalle atmosfere dark, l'attrice Aisling Mallons. Con loro, per occuparsi della parte fotografica, un'altra conterranea, Simona Travaglini.

Credits

Artist: The Last Hour

Cast: Aisling Mallon as Utopia, Roberto Del Vecchio & Claudio Carluccio

Written & Directed by: Lara Celenza

Director of Photography: James Winslett

Dresses by: Johanna Hehir

Hairstyling & Make-up by: Cassandra Aslanidis & Emma Morris on Aisling, Aisling Mallon on Roberto & Claudio

Production Assistants: Emma Hart, Ron Berisha Backstage

Photographers: Simona Travaglini, Emma Hart

Edited by: Lara Celenza

Digital Effects: James Winslett

"Utopia" by The Last Hour (R. Del Vecchio)

Mix & Mastering by: Carlo Baldini

Backing Vocals & Acoustic Guitar by: Claudio Carluccio