Lunedì 6 gennaio 2014, alle ore 11.00, presso la Casa della cultura - Porta della Terra, si terrà la manifestazione conclusiva con la premiazione dei vincitori del concorso della 1ª Mostra di arte presepiale a San Salvo.

Nella mostra sono state esposte 15 opere in concorso e 4 fuori concorso prodotte da artigiani e associazioni locali con l'intento di farle conoscere ad un pubblico che spesso non ha contatto con le botteghe e gli autori presepiali. E la risposta è stata positiva. Grazie alla collaborazione dei promotori e dei diversi collaboratori, oltre 400 persone hanno già visitato la mostra e quasi sempre espresso il loro voto per l'opera ritenuta più significativa.

"Sul piano culturale – evidenzia l’assessore alla Cultura Giovanni Artese - si può pertanto affermare che c'è ancora interesse per le rappresentazioni artigianali della Natività cristiana e non solo da parte delle persone più anziane".

Quanto all'aspetto artistico, la diversa sensibilità degli autori ha prodotto presepi in materiali e stili differenti pur riallacciandosi fondamentalmente alla tradizione del presepe napoletano, con novità riguardo all'ambientazione (non solo capanne e grotte ma persino trabocchi) e nell'utilizzo di supporti.

I primi tre classificati, scelti con voto popolare e voto di una giuria qualificata (formata da tre persone) saranno premiati; i restanti autori e le associazioni riceveranno un attestato di partecipazione.