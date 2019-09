Secondo appuntamento, domenica 5 gennaio, con la XVIII edizione del Presepe Vivente di San Buono. Ad organizzarlo l'associazione Pro Loco del paese, in collaborazione con la Parrocchia di San Lorenzo Martire e con il Patrocinio del Comune.

"La manifestazione che sarà rappresentata nella parte storica del paese - spiega il presidente della Pro Loco, Simone Cupaiolo- vedrà la partecipazione di oltre cento figuranti. Diverse sono le scene suggestive a partire dall’antica fontana comunale usata in passato anche come abbeveratoio per gli animali, il vecchio frantoio risalente ai primi del novecento passando per gli antichi mestieri come il fabbro e il falegname fino a giungere alla umile capanna del Gesù bambino".

La manifestazione, che replica la serata del 26 dicembre, si svolgerà dalle 17:00 alle 20:00

Per info: 0873/930145347/3600288

L'album con le foto scattate da Simone Colameo nella rappresentazione del 26 dicembre (clicca qui).