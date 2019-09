Sono incerte le cause dell'incendio scoppiato oggi pomeriggio in via Santa Caterina da Siena. In fiamme un'auto parcheggiata lungo la strada. Alle 17.30, i residenti della zona, dopo aver sentito un forte odore di bruciato, hanno visto che una Lancia Y stava andando a fuoco.

Una squadra di pompieri ha prontamente spento il rogo, evitando che le fiamme potessero espandersi, causando danni maggiori.