E' Christian Lalla, amministratore della società di comunicazione Spindoctoring, il portavoce del sindaco di Vasto. Lo annuncia un breve comunicato stampa diramato pochi minuti dopo le 10 di oggi dalla segreteria del primo cittadino.

"Il sindaco del Comune di Vasto - si legge nella nota - in riferimento alla delibera numero 368 del 4.12.2013 avente ad oggetto Incarico per portavoce del sindaco, comunica che a seguito delle procedure previste nel bando l'incarico è stato affidato al dottor Lalla Vincenzo Christian. Il sindaco formula i suoi migliori auguri di buon lavoro al neo portavoce".

Trentasette anni, laureato in giurisprudenza e con un master in comunicazione, Lalla ha curato negli scorsi anni i sondaggi sulla percezione della sicurezza tra i cittadini vastesi e i relativi forum in cui i risultati delle indagini deomoscopiche sono stati presentati.

E' stato attivista politico: ha ricoperto la carica di coordinatore di Forza Italia Giovani.

Nel 2006, durante la campagna elettorale per le comunali, si è occupato di comunicazione per l'allora candidato sindaco Giuseppe Tagliente. E' stato anche assistente del consigliere regionale Nicola Argirò.

L'addetto stampa del municipio, Gaetano Quagliarella, rimane in carica (è dipendente a tempo indeterminato): curerà l'aggiornamento del sito istituzionale www.comune.vasto.ch.it.