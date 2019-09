"Nel 2013 il centrosinistra di Vasto ha trascorso cinque mesi a litigare e altri sette a fare pasticci". La controconferenza di fine anno dell'opposizione è un attacco a tutto campo nei confronti dell'amministrazione Lapenna.

Etelwardo Sigismondi riassume quelli che il centrodestra elenca come i nove pasticci del centrosinistra vastese nei 12 mesi appena conclusi: "E' stato l'anno del fallimento urbanistico dell'amministrazione comunale, la cui incompetenza è stata sancita anche dal Consiglio di Stato con la sentenza sulle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore. E poi non vanno dimenticati: il pasticcio del Piano spiaggia, si era detto che sarebbe stato definitivamente varato nel 2011; il pasticcio del circolo pensionati e della scuola civica musicale, le cui sedi sono state buttate via dalla Giunta Lapenna, che le ha messe in vendita; il pasticcio dell'antenna sul parcheggio multipiano di via Foscolo; il pasticcio dei concorsi in cui l'88% dei concorrenti viene escluso; il pasticcio del Vasto film festival; il pasticcio della mancata lotta all'abusivismo commerciale sulla riviera; il pasticcio della mancata attivazione del turno serale della polizia municipale".

Le polemiche - Davide D’Alessandro (Indipendente): "Lapenna ha tassato nel 2013 e tasserà nel 2014. Il sindaco non risolve il problema di Pulchra e Civeta: i cittadini vengono tassati oltre misura per mantenere in piedi le due società. La condizione delle nostre strade è sotto gli occhi di tutti. Lo slogan elettorale Vasto più bella, più pulita, più accogliente è rimasto solo uno slogan. Continuiamo a vedere l’antenna sul multipiano, sulla quale Lapenna continua a tacere. A Lanciano il privato che ha avuto la gestione del parcheggio della città frentana per trent’anni ha versato 4 milioni e 300 mila euro per la costruzione dell’opera. A Vasto no".

Nicola Del Prete (indipendente): "L’economia di Vasto è completamente ferma. Urbanistica: in otto anni hanno promesso mari e monti. E invece hanno prodotto solamente una variante che ha bloccato l’edilizia, ma soprattutto le piccole attività. Il Piano di Recupero del Centro Storico non ha prodotto niente, perché è inattuabile. Gli uffici urbanistici non funzionano. Dell’ultimo lotto della circonvallazione Istoniense non c’è più traccia. Non c’è nulla che nel 2013 il sindaco possa dire di aver realizzato. Abbiamo rotatorie provvisorie da quattro anni. Turismo: abbiamo fatto come il gambero, stiamo tornando indietro. A luglio la città non ha il calendario delle manifestazioni. Nel luglio del 2007 Lapenna aveva annunciato che nel 2008 avrebbe varato il piano spiaggia. Commercio: a Vasto solo multe. La grande distribuzione viene protetta. Di chi sono queste responsabilità?”.

Manuele Marcovecchio (Pdl): “Il presidente del Consiglio comunale di Vasto, Giuseppe Forte, farebbe bene a far sapere ai vastesi qual è stato il seguito degli impegni presi dall'assemblea civica rispetto alle interpellanze, agli ordini del giorno e alle mozioni presentate dalla minoranza su tanti e svariati temi. Rigettiamo al mittente qualsiasi contestazione di disgregazione della minoranza, ed il tentativo di descrivere l’opposizione come assente. Il lavoro si valuta sulla quantità e qualità dei documenti e delle proposte presentate. Vasto si è isolata dal suo comprensorio, come dimostra la vicenda del Piano strategico intercomunale, da cui sono stati esclusi Cupello e Monteodorisio”.

Etelwardo Sigismondi (FdI): “Nel 2013 il Consiglio di Stato ha sancito l’incompetenza dell’amministrazione comunale con l’annullamento delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale. I tecnici del territorio si sono dovuti unire in un'associazione contro un’amministrazione che non dà regole certe nel campo urbanistico. Il Comune non è riuscito nemmeno a recepire la legge regionale sull’edilizia. La Giunta Lapenna ha deciso di svendere il circolo pensionati e la scuola civica musicale. L’amministrazione dice di non avere soldi, ma continua a far bandi per le assunzioni. Noi, come opposizione, siamo stati chiamati ad un duro lavoro: molte volte abbiamo dovuto fare i notai dell’ente, andando a fare le pulci riguardo ad atti illegittimi. Abbiamo insistito sulla videosorveglianza, abbiamo lottato per il piano della macroarea. Il sindaco faccia un regalo ai vastesi: si candidi alle regionali, così il 20 gennaio si dovrà dimettere”.

Poi, sempre Sigismondi, su Piano di riordino scolastico e sanità: “Reputo grave l’atteggiamento della Regione rispetto al non accoglimento di due richieste del Consiglio provinciale di Chieti in ordine all’istituzione del Liceo Sportivo e dell’Istituto Alberghiero a Vasto. Censuro questo atteggiamento.

Nei prossimi giorni partiremo anche con una campagna importante sulla sala emodinamica. Non mi fido della Regione e, dunque, nei prossimi giorni presenteremo un documento e delle iniziative per ottenere la sala emodinamica nell’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Non sono disponibile a fare nessuno sconto a nessuna parte politica sull’argomento salute".

Massimo Desiati (Progetto per Vasto), invece, aveva espresso le sue critiche a Lapenna in un comunicato stampa del 30 dicembre: "Mostrando un coraggio oltre ogni umana temerarietà, affermazioni del tipo: 'Il quadro generale per la città di Vasto risulta migliorato, rispetto all’anno scorso' oppure 'La nostra amministrazione ha continuato ad assicurare servizi eccellenti a tutta la città' hanno conferito uno scenario grottesco al momento comunicativo con cui l’amministrazione comunale ha inteso relazionare circa le attività svolte nel 2013. L'amministrazione comunale, per la maggior parte della conferenza stessa, ha maldestramente gettato fumo negli occhi, rilanciando ipotesi di grandi investimenti per il 2014 al fine di porre in secondo piano i fallimenti dell’anno che va a concludersi; una tattica collaudata per il giocatore di poker che bluffa e rilancia non avendo nulla in mano".