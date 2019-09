Primo impegno agonistico del 2014 per la BCC San Gabriele Volley. La formazione under 16 sarà impegnata da domani e fino al 5 gennaio a Falconara, dove scenderà in campo nel Torneo Telethon che vedrà la partecipazione di alcune tra le migliori squadre giovanili italiane. Un torneo che si svilupperà sul tema "Ogni confronto è momento di crescita".

La BCC San Gabriele Volley parteciperà al Torneo Telethon Under 16 femminile di Falconara (AN) in programma i prossimi 3,4 e 5 gennaio. Insieme alla squadra vastese allenata da Maria Luisa Checchia ci saranno le due squadre anconetane, la Nuova Volley Collemarino e la Mantovani Volley, poi il Benevento Accademia Volley, due squadre di Falconara, la Esino Volley e la Star Volley, il Volley Club Frascati, il Frosinone Volley, la Pieralisi Volley Jesi, la Tris Volley di Polverigi/Agugliano, la Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena, la Snoopy Volley Pesaro.

Per le ragazze vastesi sarà l'occasione di potersi confrontare con le pari età di formazioni blasonate, in un'esperienza certamente stimolante per un gruppo che si sta ben comportando nel campionato di 1ª divisione e che procede spedito e imbattuto il cammino in under 16 e under 14 (poichè le atlete sono tutte giovanissime).

Oltre alle gare in campo la manifestazione prevede altri importanti appuntamenti. Sabato 4 alle ore 20, al PalaBadiali di Falconara ci sarà la presentazione del libro "Non ci lasceremo mai", scritto da Federica Lisi, moglie del compianto campione di volley Vigor Bovolenta, con Anna Cherubini, sorella del cantante Jovanotti.