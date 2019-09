“Il Centro Democratico Abruzzo, dopo aver confermato il proprio consolidamento con la nascita del Gruppo consiliare regionale, continua a crescere sul territorio abruzzese, a conferma di ciò l’apertura di nuovi circoli sul territorio con l’adesione di tante persone al nuovo progetto politico, ciò dimostra anche la vicinanza ai cittadini per ascoltare e dare risposte alle loro esigenze”.

Lo ha dichiarato il Coordinatore provinciale e consigliere regionale Paolo Palomba dopo l’incontro per la nascita del Coordinamento del medio alto vastese con a capo il Dott. Giuseppe Vaccaro, laureato in scienze manageriali, presidente della Casalese Team, che spiega così le sue decisioni: “Ho scelto questo partito perché moderato e formato da gente seria e corretta, stufo di una politica demagogica, che non rispecchia le vere esigenze del territorio. Abito a Casalbordino, impiegato presso una grossa azienda della Val di Sangro, sono stato volontario in protezione civile, partecipando alla missione arcobaleno in Albania, impegnato da sempre in attività sociali ludiche non a scopo di lucro, ho sentito l’esigenza di rimarcare e valorizzare le richieste del territorio di Casalbordino e del medio alto vastese”.