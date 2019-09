La prima rappresentazione del 26 dicembre ha richiamato un’enorme folla di persone, il Comitato rinnova l’invito a chi vuole evitare la fila di presentarsi verso la fine della rappresentazione, il Presepio resta comunque aperto fino alle 20.30. Oggi 1° gennaio seconda rappresentazione del Presepio vivente tra i vicoli di Santa Maria giunto alla 15ª edizione, che come di consueto si svolgerà dalle 17.30 – 20.30. Ultima rappresentazione 6 gennaio.ha richiamato un’enorme folla di persone, il Comitato rinnova l’invito a chi vuole evitare la fila di presentarsi verso la fine della rappresentazione, il Presepio resta comunque aperto fino alle 20.30.

L’itinerario quello classico: ingresso nei giardini di Palazzo D’Avalos, percorso fra

i caratteristici vicoli con le scene degli antichi mestieri, grotta in un caratteristico locale sulla Loggia Amblingh , uscita da Piazza del Tomolo.



Famiglie e bambini, lungo il percorso, troveranno le seguenti scene: all’interno dei Giardini d’Avalos, la scena del Censimento; e poi all’inizio della Loggia, l’ovile, il campo dei magi, il fuoco con i pastori. Salendo verso Porton Panzotto, gli “amici sotto le stelle” ed a seguire, nel percorso obbligato tra i numerosi vicoli e piazzette, vedranno le scene di tanti antichi mestieri: il funaio, i pastori vicino al fuoco, il falegname, l’osteria del corvo, i mercatini, l’osteria dei 3 merli, la famiglia del passato, i pescatori con le reti, la scuola ebraica, l’orafo, il calzolaio, le ricamatrici e tombolo, il bazaar, fuoco, la locanda, la produzione formaggio, la farmacia. Riuscendo di nuovo su Loggia Amblingh troveranno, oltre la fantastica veduta sul golfo, l’arte dell’argilla, la scena della Natività in un antico e caratteristico locale con bue asinello e pecore ed a seguire, il mulino, la nuova scena dell’arte della lana fino alla tessitura, il fuoco con i pastori, la locanda del vino, il pittore, il fabbro, i soldati romani; ed a salire dopo Porta Catena, il cestaio, l’impagliatore di sedie, il dolce antico (scrippelle), la fabbrica dei mattoni, l’offerta e l’uscita su piazza del Tomolo in via S. Maria.

La manifestazione è organizzata dal Comitato Presepio Vivente di Vasto di cui fanno parte rappresentanti delle parrocchie di S. Maria Maggiore, S. Giuseppe, S. Lorenzo, S. Maria del Sabato Santo; del Gruppo Presepio S. Gabriele, delle associazioni Pagliarelli, S. Lorenzo, Confraternita della Sacra Spina, Protezione Civile Vasto Gruppo Comunale. Coordinatore del Comitato è Fratel Pietro Del Grosso dell’Istituto San Gabriele. Il presepio ha il patrocinio di Comune, Provincia e Regione.

Per maggiori informazioni tel. 335 72 60 901 (coordinatore del Comitato Fratel Pietro Del Grosso). oppure al 340 14 32 072 (organizzazione figuranti Elena Fabrizio).