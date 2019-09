Si chiama Lorenzo e pesa 3 chili e 570 grammi. E' il primo nato del 2014 all'ospedale di Vasto. E' venuto alla luce nel reparto di ostetricia e ginecologia alle 13.04.

Felicissimi mamma Maria Grazia Di Stefano e papà Nicola Brescia di San Salvo. La patoriente è stata assistita dai medici Michele Carmenini e Angelo Marchesani, dall'anestesista Panfilo Marrollo e dall'ostetrica Maria Teresa Stella.

Il primo nato in provincia di Chieti - Solo un neonato nelle prime ore del nuovo anno in provincia di Chieti. E' arrivato alle 7.06 all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, dov'è venuto alla luce Alessandro, di 3,03 kg, per la gioia della mamma Cristina, residente nel capoluogo.

Anche l'ultima nascita del 2013 se l'è aggiudicata il Policlinico, con un maschietto di noma Mattia, 3,800 kg di bellezza per la gioia della mamma Annalisa, di Città Sant'Angelo.

Alle 23, invece, all'ospedale di Lanciano l'anno si è chiuso con la nascita di Aurora, di 2,9 kg, data alla luce da Sara, di Lanciano, così come un'altra femminuccia di nome Vera Cerelli, secondogenita di mamma Antonietta e papà Sante, è stata l'ultima nata al San Pio di Vasto, dove nel 2013 sono venuti al mondo circa 800 bimbi, con un calo del 10% rispetto al 2012.