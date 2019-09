Un bel presepe a Punta Penna:

Hanno lavorato per più di un mese, specialmente la notte, per realizzare un piccolo capolavoro. Andrea Guida, farista di Punta Penna, e Nicola Altieri, per il terzo anno consecutivo si sono dati anima e corpo per realizzare il presepe nella chiesa di Santa Maria di Pennaluce. Dal giorno di Natale sono numerose le persone che hanno fatto tanta strada per venire ad ammirare la loro creazione. E i commenti sono tutti di ammirazione, perchè il presepe della chiesetta di Punta Penna è davvero ben fatto, curato in ogni dettaglio, con le competenze dei due artisti che si sono contaminate per creare qualcosa di speciale.

"Abbiamo lavorato sodo - commentano Andrea e Nicola - cercando di fare un bel lavoro. Quello che conta, nella realizzazione del presepe, è la passione che ci si mette, perchè si tratta di una rappresentazione Sacra. La nostra è una passione che abbiamo sin da piccoli e abbiamo cercato di metterla a frutto qui a Punta Penna". Lo stile è quello dell'arte presepistica napoletana, la più celebre e quella più cara ad Andrea, campano doc anche se ormai è vastese d'adozione.

Andrea Guida vive a due passi dalla chiesetta, nell'appartamento alla base del faro, di cui è uno dei due operatori. "Realizzare questo presepe qui mi fa sentire più vicino a Vasto. In questo quartiere mi sento un po' solo, ma in questi giorni, con tutte le persone che vengono a visitare il presepe, è tutto più bello". Nicola Altieri, che insieme alla moglie Teresa si prende cura della chiesetta, non è un residente del quartiere. "Don Gianni (parroco di San Paolo, di cui fa parte la chiesa) ci ha affidato le chiavi e così veniamo qui. Ma questo è un luogo caro a tutti i vastesi".

I due presepisti di Punta Penna hanno avuto anche qualche collaboratore. "Cesareo Bosco ci ha aiutato realizzando la base, poi una mano ce l'hanno data Gino Ciccostosto e la Vastarredo. La Ferramenta Sisti, invece, ci ha donato le vernici". Un aiuto prezioso, anche perchè per realizzare il presepe Andrea e Nicola si autofinanziano. "Le offerte che i visitatori lasciano nella cassetta servono a coprire parte delle spese. Il resto lo mettiamo noi, ma è una cosa che facciamo con piacere".

Il presepe di Punta Penna sarà aperto ai visitarori tutti i giorni, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, fino al 6 gennaio. Poi sarà visitabile il pomeriggio, fino al termine del mese. In tanti chiedono di lasciare il presepe sempre allestito, ma il locale in cui è ospitato serve durante la festa della Madonna. E poi ad Andrea e Nicola piace inventare qualcosa di nuovo ogni anno. "Per il prossimo Natale partiremo con largo anticipo, perchè abbiamo tante idee. Anzi, se ci sono appassionato che vogliono unirsi a noi, non potremo che esserne contenti".