"Ai ragazzi che vorrebbero brindare con noi all'arrivo del nuovo anno dico questo: non arrabbiatevi, ma non potremo farvi entrare. Le uniche persone che avranno accesso al locale saranno le 160 che hanno prenotato per cena". Franco Peschetola, titolare de La Ciucculella, storico locale di Vasto Marina, lancia un appello a poche ore dalla serata che segnerà l'arrivo del 2014.

"Contro di noi - afferma - qualcuno ha presentato un esposto alle forze dell'ordine. E' vero, non siamo una discoteca e, proprio per questo, avevamo organizzato la serata dopo cena in modo diverso: non erano previsti ingresso a pagamento, né consumazione obbligatoria. Il locale è di 600 metri quadri, certo mi sarei guardato bene dal far entrare mille persone. E' stato presentato un esposto e, per questo, ci è stato comunicato che non possiamo mettere musica, altrimenti è come se facessimo discoteca. Ragion per cui, possiamo confermare solo il cenone per i 160 clienti che hanno prenotato. Ho dovuto mandare a casa 12 persone che stasera avrebbero lavorato. Ai ragazzi che vorrebbero trascorrere con noi la notte di San Silvestro rivolgo quest'appello: non arrabbiatevi e non ammassatevi davanti all'ingresso, non potremo farvi entrare. Sono amareggiato - commenta Peschetola - perché siamo costretti a fermarci nella notte in cui ci si diverte in tutto il mondo".