Domani, 1 gennaio 2014, alle ore 18.00, presso la Concattedrale di San Giuseppe, l'arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, presiederà la Celebrazione Eucaristica in occasione della quarantaseiesima Giornata mondiale della pace.

La Giornata Mondiale della Pace è una ricorrenza della Chiesa cattolica che cade il 1º gennaio di ogni anno, giorno di Capodanno, consacrato alla riflessione ed alla preghiera per la Pace.

La ricorrenza è stata istituita da Papa Paolo VI con un messaggio datato 8 dicembre 1967 ed è stata celebrata per la prima volta il 1 gennaio 1968.

Da quell'anno il Pontefice della Chiesa cattolica invia ai “capi delle nazioni e a tutti gli uomini di buona volontà” un messaggio che invita alla riflessione sul tema della Pace.



L’arcivescovo farà comprendere lo spirito del messaggio che, per la prima volta, Papa Francesco ha voluto trasmettere a credenti e non credenti sparsi in tutto il mondo e, allo stesso tempo, rivolgerà alla città di Vasto i propri auguri per il nuovo anno.

Come da tradizione, l'arcivescovo terrà, al termine della Celebrazione, il "Bacio del Bambino" a cui potranno partecipare i fedeli presenti.