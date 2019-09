La Lube Banca Marche Macerata ha vinto, come da pronostico, il quadrangolare Città del Vasto che per due giorni ha visto sfidarsi al PalaBCC tanti campioni della pallavolo italiana. La formazione marchigiana è certamente quella più in forma del momento. Prima in classifica in campionato e qualificata per gli ottavi di finale di Champions League. Abbiamo incontrato il coach Alberto Giuliani, lo "zar" Ivan Zaytsev e il talento abruzese Marco Vitelli per un loro bilancio di questo 2013 che sta per finire.

Interviste di Giuseppe Ritucci

Riprese di Vito Fiorillo - Montaggio di Eduardo D'Addario

Foto di Chiara Santoro