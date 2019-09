Il terremoto di magnitudo 4.9, che ha avuto come epicentro l'area del Matese, fra le province di Caserta e Benevento, ed è stato avvertito anche in Abruzzo, nel Vastese (leggi la notizia), è stato causato dall'estensione dell'Appennino: come se il Tirreno si stesse allontanando dall'Adriatico, un fenomeno che fa parte della geodinamica dell'Appennino. Lo stesso meccanismo è stato alla base del recente sisma avvenuto a Gubbio e del terremoto dell'Aquila nel 2009, anche se le faglie coinvolte sono diverse, ha spiegato il direttore del Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Alberto Michelini.

Il sisma è avvenuto a una profondità di 10,5 chilometri ed è stato preceduto, pochi minuti prima, da un evento di magnitudo 2.7. Il terremoto è stato seguito da numerosi eventi (finora 10) di magnitudo inferiore a 3.

Le scosse di assestamento rientrano nella normale dinamica dei terremoti e secondo Michelini le repliche potrebbero andare avanti per diversi giorni.

Notte piu' tranquilla, seppute con altre scosse di entita' piu' lieve (se ne contano optre 20 dalla mezzanotte alle 7 di oggi), la piu' forte intorno alle 5 sempre con l'area del Matese come epicentro e di magnitudo 2,9. Sono andate avanti le prime verifiche su edifici, effettuate dai vigili del fuoco, con la collaborazione delle forze dell'ordine, ma al momento non si segnalano criticita' paticolari. (Ansa e Agi)