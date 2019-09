Smargiassi smentisce il Coasiv:

Arriva subito la replica dell'architetto Pietro Smargiassi al Coasiv. Dopo il comunicato inviato alle redazioni giornalistiche dal consorzio industriale, il professionista vastese risponde così: "Al fine di non sollevare ulteriori dubbi, in merito alla nomina nel Comitato Riserva Punta Aderci, si precisa che non si tratta di dimissioni in quanto, di fatto, non vi era stato nessun atto di incarico formale da parte del Coasiv".