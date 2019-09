Il 2013 volge al termine ed è arrivato il momento di fare un bilancio delle squadre del Vastese, dopo il Vasto Marina è il turno del Real Tigre. L'anno che sta per concludersi ha portato la vittoria del campionato di Prima Categoria e il passaggio in Promozione, campionato più duro e impegnativo. I gialloneri hanno faticato all'inizio, in un contesto che conoscevano poco, ma con la determinazione che da anni li contraddistingue, sono riusciti a risalire la china chiudendo il girone di andata a 22 punti.

Ne abbiamo parlato con la presidentessa Simonetta Baiocco e con il direttore sportivo Marco Sisti, presenti in società dalla sua fondazione, nella stagione 2009/2010 in Terza Categoria.

Presidentessa è stato chiaramente un bel 2013.

Certamente, è stato l'anno della Promozione, ma sin dall'inizio sapevamo che sarebbe stato un campionato più duro e impegnativo rispetto agli anni passati. Sapevamo che avremmo incontrato squadre più competitive.

Dopo un avvio difficile vi siete ripresi.

Nonostante l'inizio faticoso, durante il quale ci siamo anche dovuti ambientare alla nuova categoria, davvero molto alta per noi che ci siamo arrivati in fretta, dopo aver vinto tre campionati consecutivi e vorrei che questo non si dimenticasse. La squadra ha reagito e abbiamo iniziato a ingranare portando a casa al termine del girone di andata 22 punti, a metà classifica tra l'incudine e il martello, da presidente sono contenta dei risultati raggiunti.

L'obiettivo per il 2014 è facile intuirlo.

E' la salvezza, ma se arriva qualcosa di più ne saremo felici. Sono orgogliosa dell'impegno, della passione e della grinta che dimostrano i miei ragazzi ottenendo in cambio solo divertimento. Di questo ne devo dare merito al mister Antonio Liberatore che ringrazio perchè oltre a dovermi sopportare come moglie lo deve fare anche come presidente. Auguro a tutti un felice anno nuovo.





Ovviamente è stato un bel 2013 anche per il ds Sisti, con la vittoria del terzo campionato consecutivo.



Non ci sono dubbi che sia stato un anno molto positivo.

Mi vengono in mente tanti bei momenti per quanto riguarda il Real Tigre, un miracolo calcistico reso possibile grazie in primis ad Antonio Liberatore e Simonetta Baiocco che sono i veri artefici di una realtà ormai importante nel panorama calcistico abruzzese. Poi mi vengono in mente tutti i tesserati che hanno fatto parte in questi cinque anni e tutti gli sponsor e i dirigenti che sono stati e sono in questa grande famiglia. L'anno che volge al termine verrà ricordato per la storica promozione, è stato bellissimo.

Come è stato l'impatto con questo nuovo campionato?

Non facile, con 2 punti nelle prime 6 gare già tutti ci davano per spacciati, si sentivano voci di disfatta, ma noi sapevamo che con il lavoro si ottengono sempre i frutti e abbiamo chiuso il girone di andata a 22 punti con 2 lunghezze di vantaggio sulla quint'utima in zona play out, mettendoci alle spalle realtà che fanno la Promozione da anni.

Come sarà il vostro 2014?

Complicato, lotteremo fino all'ultima giornata per raggiungere la salvezza, ma sono certo che ce la faremo. Babbo Natale ci ha regalato Mario Luongo, che non ha bisogno di presentazioni, che ci darà una mano in termini di esperienza e qualità. Colgo l'occasione per fare gli auguri di buone feste a tutti gli sportivi ed augurare un anno di sport sereno, pieno di valori umani importanti.