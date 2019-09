Dalla Giunta regionale arriva il via libera al nuovo Piano regolatore del porto di Punta Penna di Vasto. Grande soddisfazione è stata espressa dagli Assessori regionali, Giandonato Morra e Mauro Febbo che sottolineano come “questo provvedimento sia di fondamentale importanza per lo scalo marittimo ritenuto strategico per la nostra regione. In questo modo – sottolineano Febbo e Morra - sarà possibile andare a rafforzare con interventi mirati un altro tassello della rete che comprende tutti i nodi aeroportuali e portuali abruzzesi. Si tratta tra l’altro di un passaggio molto atteso da tutto il territorio del Vastese e del Sangro”.

“Gli interventi messi in campo dalla Regione che hanno interessato lo scalo marittimo – rimarcano gli Assessori regionali - puntano ad apportare vantaggi agli operatori commerciali e della pesca con l’obiettivo di far diventare il porto di Punta Penna sempre più efficiente e raddoppiare le sue attività. Quindi bisogna puntare a rendere il Porto di Vasto ancora più competitivo e al tempo stesso, grazie a questo ulteriore provvedimento, sarà possibile risolvere le criticità della struttura. Ci tengo a sottolineare – concludono Morra e Febbo – che con il via libera a questo Piano regolatore, il Governo regionale ha mantenuto un altro fondamentale impegno preso”.

I primi commenti - I consiglieri regionali del vastese Antonio Prospero, Nicola Argirò e Giuseppe Tagliente esprimono soddisfazione per l'approvazione del Piano Regolatore del Porto di Punta Penna di Vasto da parte della Giunta regionale, sei mesi dopo il via libera da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. “La giunta regionale, dopo un nostro determinante intervento sul presidente Gianni Chiodi – afferma Prospero (Rialzati Abruzzo) – ha proceduto alla definitiva approvazione del Prp del Porto di Punta Penna. Si tratta di un provvedimento da noi seguito con grande interesse da tempo. Siamo riusciti, finalmente, a dare risposte concrete a quanti nel bacino portuale di Punta Penna hanno investito risorse e speranze perché diventi sempre di più punto di riferimento di aziende ed industrie delle aree industriali di Vasto e Lanciano. Abbiamo sollecitato Chiodi perché la procedura, definita dopo il via libera da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, si concludesse prima della fine del 2013. Era un impegno che noi consiglieri regionali del territorio avevamo preso con la stessa amministrazione comunale e con quanti lavorano ed operano all'interno del porto. Con il nuovo Prg si aprono prospettive di investimenti per un'area ed un territorio che hanno necessità di un rilancio dal punto di vista occupazionale e di nuove opportunità di incentivare i traffici commerciali marittimi. Adesso – conclude Prospero – il passaggio successivo da parte di noi consiglieri regionali del Vastese è di andare alla ricerca di possibili altri importanti finanziamenti perché l'ampliamento del porto di Vasto, la sua sicurezza e la sua crescita possono trovare ulteriori immediate risposte da parte del governo regionale”.