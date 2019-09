Il bilancio dell'attività svolta nel 2013 dall'amministrazione comunale di Vasto. Lo stilerà oggi il sindaco, Luciano Lapenna, in una conferenza stampa in programma alle 10.30 in municipio. Dopo le fibrillazioni politiche interne al Pd, il partito di maggioranza relativa, il sindaco nei prossimi giorni incontrerà i rappresentanti delle forze politiche del centrosinistra per concordare le priorità del 2014.