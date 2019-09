"Questo lo dice lui". Luciano Lapenna prende le distanze dalle dichiarazioni del segretario del suo partito, Antonio Del Casale. Dopo la riunione della scorsa settimana tra sindaco e consiglieri comunali del Pd, rimane il gelo tra i due esponenti democratici.

Rispondendo alle ultime domande della conferenza stampa di fine anno, il primo cittadino replica a Del Casale, che ha ribadito in questi giorni la volontà di valutare l'operato della Giunta per poter decidere eventuali cambiamenti, non solo negli obiettivi da perseguire, ma anche nei componenti della squadra di governo della città. Dichiarazioni che hanno creato tensioni all'interno del partito.

Nel rispondere, Lapenna ricostruisce i passaggi politici, ossia le riunioni del gruppo consiliare Pd e della coalizione di centrosinistra, da cui è emerso che "non ci sarà una verifica di maggioranza. Con le forze politiche c'è un continuo incontro. C'è la richiesta di fare sempre di più. Da parte del segretario del Partito democratico si è chiesto di poter attenzionare alcuni impegni, anche alla luce dell'ingresso in Giunta di un rappresentante del Psi. Fibrillazioni ce ne sono sempre state".

Il sindaco esprime una valutazione positiva sull'operato degli assessori, Vincenzo Sputore, Lina Marchesani, Nicola Tiberio, Anna Suriani, Luigi Masciulli, Marco Marra e Mario Olivieri: "E' un lavoro non facile, affrontiamo enormi difficoltà. Gli assessori hanno maturato esperienza e riescono a far bene il loro lavoro".